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Nacvark
В Индии темпы найма специалистов по ИИ опережают общие темпы найма в IT-сфере
Компании больше всего заинтересованы в сотрудниках, чья работа связана с развитием и использованием ИИ
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Спрос на специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) в Индии продолжает стремительно расти, несмотря на общее замедление найма IT-отрасли страны. Согласно июньскому исследованию JobSpeak, подготовленному крупнейшим индийским порталом по поиску работы Naukri, количество вакансий, связанных с ИИ, увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время совокупный объем найма в ИТ-секторе сократился на 3%, что свидетельствует о кардинальном изменении приоритетов технологических компаний.Источник изображения: Reuters
URL изображенияЭксперты отмечают, что ИИ-индустрия Индии, объём которой оценивается в 315 миллиардов долларов, испытывает давление из-за слабого мирового спроса на цифровые услуги и активного внедрения генеративного ИИ. В этих условиях компании сокращают расходы на традиционные направления бизнеса, одновременно увеличивая инвестиции в разработку ИИ-продуктов и поиск специалистов, обладающих соответствующими знаниями.

Компании больше всего заинтересованы в ИИ-инженерах, которые способны разрабатывать продукты с использованием ИИ. При этом заинтересованность бизнеса в обычных разработчиках или веб-дизайнерах сокращается, что подтверждается показателями крупнейших в стране IT-компаний, включая Tata Consultancy Services.

#искусственный интеллект #индия
Источник: reuters.com
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