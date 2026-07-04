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Katalyst Technologies запустила миссию по спасению научной обсерватории Swift
Запущенный космический аппарат должен повысить орбиту Swift
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Стартап Katalyst Space Technologies официально запускает миссию по спасению космической обсерватории Swift, которая из-за снижения орбиты рискует сойти с неё и сгореть в атмосфере Земли уже до конца года. Проект стал первой в истории США попыткой продлить срок службы действующего научного спутника с помощью роботизированного космического аппарата, способного самостоятельно сблизиться с целью, захватить ее и отбуксировать на более высокую орбиту.Источник изображения: Reuters
URL изображенияДля выполнения задачи Katalyst использует аппарат LINK, оснащенный двигателями, навигационными датчиками и роботизированными манипуляторами. Он был выведен в космос необычным способом: ракету Pegasus запустили не с наземного космодрома, а с самолёта Lockheed TriStar над акваторией Тихого океана. В течение примерно месяца LINK должен сблизиться с телескопом Swift, после чего выполнит его захват и начнет постепенное повышение орбиты. Вся операция по буксировке, как ожидается, займёт около 60 дней, а высота орбиты обсерватории увеличится примерно до 600 километров.

Swift была запущена NASA в 2004 году для наблюдения за гамма-всплесками и другими кратковременными космическими явлениями. Несмотря на возраст, аппарат продолжает успешно работать, однако не имеет собственной двигательной установки и постепенно теряет высоту из-за сопротивления верхних слоев атмосферы, усиленного повышенной солнечной активностью. Вместо создания нового спутника NASA решило испытать технологию орбитального обслуживания, заключив с Katalyst контракт стоимостью около 30 миллионов долларов.

Нюанс в том, что никто не гарантирует успешность миссии, ведь LINK может попросту повредить Swift. Однако это всё-таки попытка продлить срок службы научной обсерватории, которая в любом случае долго не прослужит без вмешательства.

#сша #nasa #swift
Источник: reuters.com
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