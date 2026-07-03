Рассматриваемая концепция может снизить стоимость запусков в космос

В Китае хотят построить первую в мире электромагнитную стартовую площадку для запуска ракет на территории Цинхай-Тибетского нагорья. Проект основан на технологии, которая позволяет разгонять ракету с помощью электромагнитной катапульты до сверхзвуковой скорости еще до включения маршевых двигателей. По мнению китайских специалистов, такой подход способен значительно сократить расход топлива, снизить стоимость запусков и повысить частоту космических миссий. Источник изображения: ChatGPTИнтерес к проекту усилился после успешных испытаний высокотемпературной сверхпроводящей навигационной системы, проведённых исследовательским центром в городе Цзыян. Именно эта технология рассматривается как один из ключевых элементов будущей электромагнитной пусковой установки. Сама концепция подобных запусков обсуждается в Китае уже более двадцати лет, но лишь в последние годы развитие сверхпроводников и систем накопления энергии приблизило ее к практической реализации.

Предполагается, что стартовую установку можно построить на горных вершинах Тибета. Разреженный воздух на большой высоте уменьшает аэродинамическое сопротивление и тепловую нагрузку во время разгона, что повышает эффективность запуска. Согласно предварительным оценкам, использование электромагнитного разгона позволит увеличить массу полезной нагрузки и снизить стоимость вывода грузов на орбиту примерно в десять раз по сравнению с традиционным подходом..

Несмотря на амбициозность идеи, инженерам предстоит решить множество сложных технических задач. Для реализации проекта потребуется строительство многокилометровой пусковой трассы с высокой точностью, создание мощной системы накопления энергии и разработка ракет, способных выдерживать экстремальные перегрузки при разгоне. Эксперты отмечают, что в случае успеха технология может стать крупнейшим прорывом в космической отрасли за последние десятилетия и существенно изменить расстановку сил на мировом рынке запусков, где сегодня доминируют ракеты SpaceX с традиционными технологиями запуска ракет.