В отличие от западных ИИ-моделей, китайское решение значительно дешевле

Китайский стартап в области искусственного интеллекта (ИИ) Z.ai представил новую ИИ-модель GLM-5.2, которая стремительно набирает популярность благодаря сочетанию высокой производительности и низкой стоимости. Как отмечает издание Reuters, разработка уже приблизилась по возможностям к передовым решениям американских компаний OpenAI и Anthropic, особенно в задачах программирования и работе автономных ИИ-агентов. При этом стоимость использования модели остаётся в несколько раз ниже, чем у большинства западных аналогов. Источник изображения: Reuters

URL изображенияGLM-5.2 была выпущена в прошлом месяце и быстро вошла в число наиболее востребованных моделей на платформе OpenRouter. На независимых бенчмарках система занимает лидирующие позиции: она входит в пятерку лучших моделей по совокупному уровню интеллектуальных возможностей и демонстрирует один из самых высоких результатов в тестах на генерацию программного кода. Некоторые эксперты уже называют GLM-5.2 наиболее сильной открытой китайской моделью на сегодняшний день, отмечая, что по качеству она вплотную приблизилась к флагманским разработкам OpenAI и Anthropic.

Рост интереса к китайской разработке совпал с ограничениями на распространение новейших моделей Anthropic (Fable и Mythos) и задержкой публичного запуска GPT-5.6 от OpenAI на фоне усиления контроля со стороны правительства США.

Несмотря на впечатляющие результаты, эксперты отмечают, что широкое внедрение GLM-5.2 в западных корпоративных структурах пока сдерживается вопросами кибербезопасности и регулирования. Проще говоря, правительства будут не рады внедрению китайского ИИ. Тем не менее успех ИИ-модели свидетельствует о том, что китайские разработчики продолжают сокращать технологическое отставание в сфере генеративного ИИ и даже предлагают реальную альтернативу западным ИИ-моделям.