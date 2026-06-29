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Nacvark
В Sony намекнули на возможный выпуск портативной версии PlayStation
По крайней мере, руководитель компании Хидэаки Нисино (Hideaki Nishino) подтвердил важность технологий, позволяющий играть в «различных местах»
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Руководитель Sony Хидэаки Нисино (Hideaki Nishino) вновь подогрел слухи о будущем PlayStation. В интервью японскому изданию Famitsu, которое позже процитировал IGN, топ-менеджер заявил, что при разработке новых игровых устройств компания намерена использовать технологии, «которые могут применяться в различных местах».Источник изображения: ChatGPTХотя Нисино ни разу не упомянул PlayStation 6 или портативную консоль напрямую, в IGN восприняли его слова как намёк на возможное возвращение Sony на рынок портативных консолей. Эксперты отмечают, что подобная стратегия соответствует современным тенденциям индустрии, где всё больше внимания уделяется возможности играть не только дома перед телевизором, но и в дороге или любом другом удобном месте.

По словам Нисино, сегодня одним из ключевых факторов успеха консолей становится возможность быстро начать игру без сложной подготовки. Именно поэтому Sony рассматривает развитие экосистемы, позволяющей комфортно пользоваться устройствами в самых разных сценариях. При этом глава PlayStation подчеркнул, что несмотря на развитие облачных технологий и удалённого доступа, компания по-прежнему считает традиционные игровые консоли важнейшей частью своего будущего.

На фоне этих заявлений вновь усилились разговоры о возможной портативной версии PlayStation 6. Подобные слухи появляются уже не первый месяц, однако официального подтверждения существования такого устройства пока нет. подобный проект действительно находится в разработке, он может стать первым полноценным портативным устройством Sony со времён PlayStation Vita. Впрочем, пока это лишь слухи.

#sony #playstation
Источник: ign.com
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