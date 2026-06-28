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В Азии ускоряют запуск передовых ИИ-моделей на фоне недавней паузы в США
Пока американские власти притормаживают выход передовых ИИ-моделей, китайские и японские компании пытаются догнать США
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В Азии разработчики искусственного интеллекта (ИИ) ускорили выпуск собственных передовых моделей, пока правительство США вмешивается в отрасль и ограничивает выход передовых ИИ-моделей Mythos и Fable. Об этом сообщает издание TechCrunch.Источник изображения: ChatGPTВ материале издания отмечается, что компании из Японии и Китая стремятся занять освободившуюся нишу, предлагая альтернативные решения для корпоративных клиентов и специалистов по кибербезопасности. Одним из наиболее заметных проектов стала японская компания Sakana AI, представившая модель Fugu, которая, как утверждают разработчики, демонстрирует результаты, сопоставимые с Fable 5.

Китайская 360 Security также представила ИИ-инструмент Tulongfeng, который ищет уязвимости в программном обеспечении практически наравне с Mythos. Разработчики опять-таки заверяют, что способы конкурировать с Anthropic при анализе безопасности кода.

Впрочем, пока ни одна из вышеупомянутых компаний не представила действительно самостоятельную ИИ-модель, обладающую возможностями Mythos или Fable. Однако азиатские компании всё-таки пытаются догнать американский ИИ, который забуксовал за последний месяц.

#сша #искусственный интеллект #азия
Источник: techcrunch.com
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