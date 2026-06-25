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Nacvark
ASUS ожидает снижение темпов подорожания ПК уже в этом году
Однако речь идёт именно о снижении темпов роста, а не сокращении стоимости
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Компания ASUS ожидает, что уже в третьем квартале 2026 года стоимость компьютеров хоть и продолжит расти, но с тенденцией в сторону замедления роста. Об этом сообщает тайваньское издание Economic Daily News, на которое ссылается VideoCardz.Источник изображения: ChatGPTГенеральный менеджер подразделения ASUS Systems Ляо Исян отметил, что некоторые модели ноутбуков ASUS к маю уже подорожали на 30% по сравнению с концом 2025 гоода. Несмотря на это, производитель ожидает ещё одну корректировку цен в третьем квартале, но она должна ограничиться однозначными процентами роста.

Как известно, рост цель на компьютеры и комплектующим к ним обусловлено в первую очередь возросшим спросом на микросхемы памяти, которые востребованы в ИИ-инфраструктуре. ASUS уже ранее предупреждала, что стоимость её продуктов зависит от ситуации с поставками процессоров, памяти и SSD, а также от рыночной конкуренции и спроса. Последний всё ещё остаётся высоким, поскольку крупнейшие производители памяти не в состоянии наращивать производства так, как этого требует рынок.

#asus
Источник: videocardz.com
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