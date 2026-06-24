Не так давно мессенджер даже временно заблокировали, но по другой причине

Правительство Индии усилило внимание к Telegram на фоне опасений, что мессенджер используется для распространения незаконного контента и финансового мошенничества. Согласно правительственному отчету, который изучило Reuters, профильное подразделение индийских правоохранительных органов заявило, что «активно мониторит» группы и каналы в мессенджере. Источник изображения: Reuters

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В документе говорится, что Telegram широко используется для размещения материалов, связанных в том числе с мошенническими схемами. Отдельную тревогу у властей вызывают функции приватности: пользователи могут общаться, не раскрывая номер телефона, что, по мнению индийской стороны, затрудняет установление личности нарушителей.

Отчёт был подготовлен Центром координации по борьбе с киберпреступностью Индии и представлен в суде. Он стал частью позиции правительства по делу о временной недельной блокировке Telegram после предполагаемой утечки экзаменационных материалов для поступления в медицинские учебные заведения. Блокировка уже снята, но Telegram всё-таки вступил в небольшие судебные разбирательства с индийским правительством.

Telegram в суде утверждал, что внутренняя проверка показала: незаконный контент составляет менее 0,1% от общего объема материалов на платформе. В индийском отчёте, однако, говорится о более чем 688 тыс. жалобах на мошенничество через Telegram с 2023 года. Ущерб гражданам оценивается примерно в 750 миллионов долларов.