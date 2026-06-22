По данным 9to5Mac, есть основания полагать, что Джон Тернус (John Ternus) вернёт дизайнерам былое влияние на операционные процессы Apple

В Apple, вероятно, может начаться заметный управленческий разворот после того, как Джон Тернус (John Ternus) заменит Тима Кука (Tim Cook) на посту генерального директора. По данным 9to5Mac со ссылкой на Марка Гурмана из Bloomberg, новый глава компании намерен вернуть дизайн-команде больше влияния на продуктовую стратегию, чем пренебрегал Кук. Источник изображения: ChatGPT

В последние годы роль дизайнеров внутри Apple, по оценке 9to5Mac, ослабла. После ухода Джони Айва контроль над направлением перешел к операционным и финансовым руководителям, а продуктовые решения всё чаще определялись не сверху через дизайн, как во времена Стива Джобса, а через баланс инженерии, сроков, маржинальности и цепочек поставок.

Тернус, который сам пришел в Apple через продуктовый дизайн и долгие годы отвечал за аппаратную инженерию, может изменить этот баланс. Ожидается, что он будет гораздо активнее вовлечён в создание устройств, чем Тим Кук, чья управленческая модель строилась прежде всего вокруг операционной эффективности.

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По информации Гурмана, Тернус уже проводит много времени с командой промышленного дизайна, готовясь к официальному вступлению в должность 1 сентября. Его задача – укрепить связь между дизайнерами, инженерами и топ-менеджментом, чтобы внешний вид, материалы и пользовательский опыт снова играли более заметную роль в принятии решений.

Для Apple это важный сигнал на фоне ожиданий новых устройств, включая складной iPhone и другие продукты следующего цикла. Если Тернус действительно усилит дизайнерское направление, компания может попытаться вернуть себе репутацию бренда, который задает не только технологические, но и эстетические стандарты рынка.