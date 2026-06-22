Неожиданное, но произошедшее решение под эгидой британской инициативы United for Wildlife

Крупные технологические компании из всех ведущих стран мира объявили о новых мерах противодействия незаконной торговли дикими животными и растениями. Решение могло показаться неожиданным, учитывая их специфику деятельности, но сами компании считают необходимым внесение своего вклада, учитывая, что значительная часть незаконной торговли приходится на электронную коммерцию и социальные сети. Источник изображения: ChatGPTСреди компаний, присоединившихся к инициативе United for Wildlife при Королевском фонде Великобритании, американская Google и китайские TikTok, Alibaba Group, которые планируют активнее выявлять и удалять объявления, связанные с продажей запрещённых животных, изделий из слоновой кости, редких растений и других охраняемых видов.

Причём все они планируют использовать для этого искусственный интеллект (ИИ), который будет фильтровать контент и выявлять нарушения. Финансовые компании, включая PayPal, также намерены содействовать этой инициативе, помогая отслеживать платежи, связанные с нелегальной торговлей.

В Организации Объединённых Наций (ООН) оценивают рынок незаконной торговли объектами дикой природы в 23 миллиардов долларов в год. Тема является проблемной, поскольку ускоряет исчезновение редких видов и часто связана с организованной преступностью.