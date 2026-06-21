Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
ASRock представила материнскую плату B550 Rock WiFi на базе AM4 спустя 10 лет
В отличие от Intel, процессоры AMD отличаются продолжительностью жизни сокетов
реклама

ASRock представила материнскую плату B550 Rock WiFi для платформы AMD AM4, которая появилась ещё в 2016 году. Несмотря на возраст сокета, производители продолжают выпускать для него новые модели: спрос сохраняется благодаря огромной базе процессоров Ryzen, относительно доступной памяти DDR4 по сравнению с DDR5 и возможности собрать недорогой, но актуальный ПК.Источник изображения: ASRock Новинка выполнена в формате ATX и построена на чипсете AMD B550. Плата поддерживает процессоры Ryzen 3000, Ryzen 3000G, Ryzen 4000G, Ryzen 5000 и Ryzen 5000G, оснащена 10-фазной подсистемой питания, четырьмя слотами DDR4 и поддержкой до 128 GB оперативной памяти. Для памяти заявлены частоты до DDR4-4733+ в разгоне, в зависимости от установленного процессора.

Главный акцент ASRock сделала на современных интерфейсах. B550 Rock WiFi получила Wi-Fi 6E с Bluetooth, сетевой контроллер Realtek 2.5G LAN, разъем USB Type-C и три слота M.2 для накопителей. Один из них работает по PCIe 4.0 x4, ещё один поддерживает PCIe 3.0 x4 и SATA, а третий – PCIe 3.0 x2. Также предусмотрены четыре порта SATA 6 Гбит/с. На задней панели есть HDMI, USB Type-C, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, порт RJ-45 и аудиовыходы на базе Realtek ALC897 с поддержкой 7.1-канального звука. ASRock также добавила предустановленную заглушку I/O, усиленный PCIe-слот, индикаторы диагностики запуска и поддержку RGB-подсветки.

Как сообщает VideoCardz, материнская плата B550 Rock WiFi поступит в продажу уже 26 июня на рынке Японии, а ожидаемая цена составляет около 110 долларов.

#amd #asrock #am4
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Заслуженный пилот СССР: Российский самолёт МС-21 теоретически лучше Boeing и Airbus
Открытое бета‑тестирование MMO Once Human стартовало на консолях
Исследование: Луна может хранить следы исчезнувших инопланетных цивилизаций
Собранный из Lego полноразмерный управляемый Koenigsegg весом 1,8 тонны разогнался до 111 км/ч
AMD отменила выпуск флагманской видеокарты RX 9080 XT с 32 ГБ памяти
В ходе эксперимента 16-летний SSD SATA II выдержал запись 1 ПБ данных при паспортном ресурсе 40 ТБ
Исследователи определили новый срок окончания сложной жизни на Земле
Моддеры увеличили видеопамять GTX 1650 с 4 ГБ до 8 ГБ и получили прирост в God of War
Телескоп Джеймса Уэбба раскрыл необычный состав атмосферы «Розовой планеты» GJ504b
Студии Daybreak Game Company и Game Jawn объявили дату выхода MMORPG EverQuest Legends
Microsoft сообщила о предстоящем запуске Windows 11 26H2 и раскрыла ряд подробностей
Мошенники в Китае начали применять более изощренный подход при продаже видеокарт NVIDIA
MAXSUN выпустила материнские платы Mini-ITX с заменяющими стандартные слоты PCIe разъёмами MCIO
Bosch впервые представила мотор-ступицу для электровелосипедов
Метал-группа 80-х Saxon объявили мировое турне Gods of Thunder с 9-метровым механическим орлом
Сервисный центр отклонил гарантию на Sapphire RX 9070 XT NITRO+ после оплавления адаптера питания
Anbernic представила новую портативную консоль RG 55G1 с дизайном в стиле Nintendo Switch Lite
Глава Sonic Team сообщил о планах Sega закрыть серию Sonic в 2016 году
УЗГА: Российский тренировочный самолёт УТС-800 превосходит зарубежные Pilatus PC-7 и T-6 Texan
MaxSun выпустит компактные материнские платы Intel 800-й серии с разъёмами MCIO вместо PCI-E

Популярные статьи

«Властелины вселенной», «Очень страшное кино»: обзор новых фильмов (раньше точно было лучше)
От гейминга к ИИ – почему NVIDIA больше не дает двукратного прироста производительности видеокарт
Почему Linux обречён на провал при использовании пакетных менеджеров и репозиториев
Как собрать очень дешевый ПК для работы и учебы, на котором можно будет еще и поиграть
PlayStation 6 за $500 – тотальное доминирование Sony на игровом рынке в 2030 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter