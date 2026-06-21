В отличие от Intel, процессоры AMD отличаются продолжительностью жизни сокетов

ASRock представила материнскую плату B550 Rock WiFi для платформы AMD AM4, которая появилась ещё в 2016 году. Несмотря на возраст сокета, производители продолжают выпускать для него новые модели: спрос сохраняется благодаря огромной базе процессоров Ryzen, относительно доступной памяти DDR4 по сравнению с DDR5 и возможности собрать недорогой, но актуальный ПК. Источник изображения: ASRock Новинка выполнена в формате ATX и построена на чипсете AMD B550. Плата поддерживает процессоры Ryzen 3000, Ryzen 3000G, Ryzen 4000G, Ryzen 5000 и Ryzen 5000G, оснащена 10-фазной подсистемой питания, четырьмя слотами DDR4 и поддержкой до 128 GB оперативной памяти. Для памяти заявлены частоты до DDR4-4733+ в разгоне, в зависимости от установленного процессора.

Главный акцент ASRock сделала на современных интерфейсах. B550 Rock WiFi получила Wi-Fi 6E с Bluetooth, сетевой контроллер Realtek 2.5G LAN, разъем USB Type-C и три слота M.2 для накопителей. Один из них работает по PCIe 4.0 x4, ещё один поддерживает PCIe 3.0 x4 и SATA, а третий – PCIe 3.0 x2. Также предусмотрены четыре порта SATA 6 Гбит/с. На задней панели есть HDMI, USB Type-C, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, порт RJ-45 и аудиовыходы на базе Realtek ALC897 с поддержкой 7.1-канального звука. ASRock также добавила предустановленную заглушку I/O, усиленный PCIe-слот, индикаторы диагностики запуска и поддержку RGB-подсветки.

Как сообщает VideoCardz, материнская плата B550 Rock WiFi поступит в продажу уже 26 июня на рынке Японии, а ожидаемая цена составляет около 110 долларов.