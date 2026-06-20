Речь идёт об астероиде Дональдджохансон (52246)

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подробно рассказало об астероиде Дональдджохансон (52246), обнаруженном в 1981 году. Астероид имеет форму арахиса и, вероятно, представлял две планеты, которые впоследствии сблизились и образовали соответствующую форму примерно 155 миллионов лет назад. Источник изображения: NASAИнформация стала доступна по итогам космической миссии Lucy, результаты который до сих пор изучаются. По данным NASA, астероид следы кратковременного присутствия жидкой воды в далёком прошлом. Находкой стали признаки железосодержащих глинистых минералов. Они могли сформироваться только при участии жидкой воды, но, по оценке учёных, вода воздействовала на породы недолго

Наблюдения также показали, что астероид вращается не вокруг одной оси, как большинство планет и астероидов, а совершает сложное «кувыркающееся» движение. Он делает один оборот примерно за 10,5 земных суток и дополнительно покачивается вокруг длинной оси с периодом около 26,5 суток.

Миссия Lucy является подготовкой перед изучением троянских астероидов Юпитера, которое начнётся в 2027 году.