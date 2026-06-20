Страна уже запретила использовать в школах телефоны, а также возвращается к бумажным учебникам

Норвегия почти полностью запретит использование генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в начальной школе. Новые правила затронут учеников с первого по седьмой класс, то есть детей примерно от 6 до 13 лет. Ограничения начнут действовать с нового учебного года в конце августа.

Премьер-министр Йонас Гар Стёре объяснил решение риском того, что дети будут пропускать важные этапы обучения. По его словам, главная задача школы – научить детей читать, писать и считать, а раннее использование ИИ может помешать формированию этих базовых навыков.

Источник изображения: ChatGPTДля старших школьников правила будут мягче. Ученики младшей средней школы в возрасте от 14 до 16 лет смогут осторожно использовать ИИ под контролем учителей. В старшей школе, где учатся подростки от 17 до 19 лет, власти наоборот власти хотят обучать грамотно использовать ИИ, чтобы подготовить учащихся к дальнейшему образованию и работе.

реклама

На фоне ухудшения образовательных результатов Норвегия в 2024 году уже запретила смартфоны в школах и расширила полномочия учителей по поддержанию дисциплины. Теперь правительство также намерено вернуть в классы больше бумажных учебников, частично разворачивая курс на планшеты и компьютеры, который страна активно развивала с 1990-х годов. Кроме того, власти Норвегии ранее объявили о планах запретить детям пользоваться социальными сетями до 16 лет.