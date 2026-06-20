Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Норвегии запретят использование ИИ в начальной школе
Страна уже запретила использовать в школах телефоны, а также возвращается к бумажным учебникам
реклама

Норвегия почти полностью запретит использование генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в начальной школе. Новые правила затронут учеников с первого по седьмой класс, то есть детей примерно от 6 до 13 лет. Ограничения начнут действовать с нового учебного года в конце августа.

Премьер-министр Йонас Гар Стёре объяснил решение риском того, что дети будут пропускать важные этапы обучения. По его словам, главная задача школы – научить детей читать, писать и считать, а раннее использование ИИ может помешать формированию этих базовых навыков.

Источник изображения: ChatGPTДля старших школьников правила будут мягче. Ученики младшей средней школы в возрасте от 14 до 16 лет смогут осторожно использовать ИИ под контролем учителей. В старшей школе, где учатся подростки от 17 до 19 лет, власти наоборот власти хотят обучать грамотно использовать ИИ, чтобы подготовить учащихся к дальнейшему образованию и работе.

реклама

На фоне ухудшения образовательных результатов Норвегия в 2024 году уже запретила смартфоны в школах и расширила полномочия учителей по поддержанию дисциплины. Теперь правительство также намерено вернуть в классы больше бумажных учебников, частично разворачивая курс на планшеты и компьютеры, который страна активно развивала с 1990-х годов. Кроме того, власти Норвегии ранее объявили о планах запретить детям пользоваться социальными сетями до 16 лет.

#искусственный интеллект #норвегия
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Регенерация у людей возможна — ученые активировали скрытый механизм
Заслуженный пилот СССР: Российский самолёт МС-21 теоретически лучше Boeing и Airbus
Бывший пилот Airbus: Российскому самолёту МС-21 нужно 20 лет для доведения до серийного уровня
УЗГА: Российско-белорусский самолёт ЛМС-192 «Освей» задействуют для задач государственной авиации
ИИ-компания Midjourney разрабатывает ультразвуковой медицинский сканер как альтернативу МРТ
Киберпанк-шутер No Law с тысячами NPC впечатляет графикой уровня Cyberpunk 2077
Rockstar предложила бесплатное обновление для версий GTA 5 на PS5 и Xbox Series X/S
Открытое бета‑тестирование MMO Once Human стартовало на консолях
Издание Yanko Design назвало Vision Timeless одним из самых крутых концептов Mercedes всех времен
Австралийская компания Qantas представила самолёт Airbus A350 для сверхдальних рейсов
Новый Outlook получил оффлайн‑вложения, однако полноценный режим без интернета не обеспечен
Собранный из Lego полноразмерный управляемый Koenigsegg весом 1,8 тонны разогнался до 111 км/ч
Rockstar Games объявила дату старта предзаказов Grand Theft Auto VI и представила обложку
Исследование: Луна может хранить следы исчезнувших инопланетных цивилизаций
В Сети появились качественные фотографии автомобилей Volga в дилерских автосалонах
Новый SSD Sandisk для PS5 оказался дороже четырёх консолей PlayStation 5
УАЗ «Патриот» с двухлитровым турбодизелем вышел на заключительные испытания
AMD отменила выпуск флагманской видеокарты RX 9080 XT с 32 ГБ памяти
ИИ-напарники в играх стали реальностью — NVIDIA запустила ACE Game Agent
MAXSUN выпустила материнские платы Mini-ITX с заменяющими стандартные слоты PCIe разъёмами MCIO

Популярные статьи

«Властелины вселенной», «Очень страшное кино»: обзор новых фильмов (раньше точно было лучше)
Ждать ли геймерам GeForce RTX 5000 SUPER или покупать видеокарту летом 2026 года
Hoco HB26: краткий обзор USB-хаба
Обзор телевизора TCL 75P7L: основа для домашнего кинотеатра и игрового центра в 2026 году
Обзор телевизора Hisense 65E7S PRO
От гейминга к ИИ – почему NVIDIA больше не дает двукратного прироста производительности видеокарт
Руководство PlayStation скупило весь попкорн в округе – в Xbox продолжается управленческий хаос
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter