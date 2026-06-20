При этом Дональд Трамп (Donald John Trump) утверждает, что буквально неделю назад он думал иначе

В этом году США признали компанию Anthropic угрозой национальной безопасности, поскольку она отказала Пентагоне в полном и неконтрольном доступе к искусственному интеллекту (ИИ) Claude, несмотря имеющиеся договорённости о сотрудничестве. Такое решение казалось бы должны было разрушить бизнес Anthropic, но всё произошло наоборот: компания столкнулась с рекордным притоком пользователей и обогнала OpenAI по оценке рыночной стоимости. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПрезидент США Дональд Трамп (Donald John Trump) в интервью Axios заявил, что больше не считает Anthropic угрозой национальной безопасности. При этом он подчеркнул, что ещё неделю назад его позиция кардинально отличалась.

Причиной последовало согласие Anthropic заблокировать доступ к передовым ИИ-моделям Fable и Mythos по запросу правительства США. Трамп утверждает, что генеральный директор Anthropic оказался «умным» и «ответственным» человеком, который верно и быстро отреагировал на директору правительство по экспортному контролю.

Дональд Трамп также упомянул, что у него имеется множество рычагов давления на Anthropic, включая вышеупомянутое признание компании угрозой национальной безопасности США, но он не видит необходимости применять их сейчас.