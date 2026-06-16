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Nacvark
Reuters: Tesla могла ввести в заблуждение страны ЕС ради сертификации технологии Full Self-Driving
Независимы эксперты считают, что компания манипулировала статистическими данными
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Компания Tesla могла ввести в заблуждение страны Европейского союза, пытаясь добиться сертификации своей технологии Full Self-Driving (FSD), которая предназначена для помощи водителю и обладает автономными возможностями управления.Источник изображения: Reuters
URL изображенияTesla утверждала, что автомобили с FSD могут быть в несколько раз безопаснее обычных машин с водителями. Однако независимые эксперты считают такие сравнения некорректными. По их мнению, компания сравнивала разные типы аварий и использовала слишком широкие допущения, например сценарий, при котором все автомобили в США заменены на Tesla с FSD. Фактически компания манипулировала статистикой и фактами, чтобы получить одобрение от европейских регуляторов.

Власти Нидерландов уже одобрили систему после собственных тестов и теперь добиваются общеевропейского разрешения. При этом другие страны Европы относятся к сертификации скептически, не спеша принимать аналогичные решения. Основная претензия заключается в том, что FSD не гарантирует полностью автономное управление автомобилем и служит в роли помощника для водителей. Последние, в свою очередь, могут иногда ложно возлагать надежду, что их участие в управлении автомобилем необязательно.

#tesla #евросоюз #full self-driving
Источник: reuters.com
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