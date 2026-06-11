Причиной увольнения, как он утверждает, были поднятые им вопросы безопасности ИИ

Бывший инженер xAI Девин Ким, работавший в компании с 2024 года по сентябрь 2025 года, подал иск против SpaceX (материнская компания) после того, как его уволили. Экс-сотрудник утверждает, что причиной незаконного увольнения послужило поднятием им вопросов безопасности искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: Reuters

URL изображенияИнженер работал над механизма безопасности Grok, уделяя внимание рискам, включая распространение ИИ «дискриминационного контента и опасной информации». Однако это сделало его «мишенью» для руководства xAI, которое отклоняло предложение по усилению механизмов защиты и в конечном итоге уволил Кима.

Девин Ким подчёркивает, что Маск сам просил внедрить в Grok защитные механизмы, над чем инженер и работал. Высшее руководство, судя по всему, не было удовлетворено результатами работы и уволило его. Теперь Ким требует возмещение ущерба, которое, очевидно, будет выражаться как минимум компенсацией всех заработных плат (сотни тысяч долларов).

В настоящее время Девин Ким возглавляет некоммерческую организацию Center for AI Safety, уделяя внимание вопросам безопасности ИИ.