Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Google разместила заказ у Intel на производству 3 млн специализированных ИИ-чипов TPU
Об этом сообщает издание The Information
реклама

Компания Google, входящая в состав Alphabet, разместила заказ у Intel на производство более трёх миллионов специализированных тензорных процессоров (TPU) в 2028 году. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на собственные источники.Источник изображения: Reuters
URL изображенияTPU является альтернативным ИИ-чипам от NVIDIA решением, которое ориентировано в первую очередь на специализированных вычисления. Фактически речь идёт о кастомных ИИ-чипах, которые значительно дешевле ускорителей NVIDIA.

По данным издания, NVIDIA также хочет прибегнуть к использованию технологий Intel, чтобы производить собственные специализированные аналоги флагманским ИИ-ускорителям. Однако пока никакого соглашения между компаниями не было достигнута.

Информация The Information уже привела к рост цены на акции Intel на 9%. При этом интерес технологических компаний к технологиям Intel обусловлен не столько передовыми технологиями, сколько дефицитом производственных мощностей в цепочке поставок, которая принуждает к диверсификации. Для США такой сценарий, очевидно, положителен, ведь он способствует промышленному росту страны.

#intel #google #tpu
Источник: theinformation.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Программист Данте Леончини запустил Half-Life на Nokia N95 с 30 FPS
Эксперт сравнил картинку и fps оригинальной Gothic и Gothic 1 Remake с максимальными настройками
Новые «3D»-чипы для ПК могут продлить действие закона Мура на годы вперед
Видеокарты GeForce RTX 50 Super выйдут в начале 2027 года и получат в 1,5 раза больше VRAM
V-Color представила комплекты DDR5 объемом 2 ТБ и обновленной архитектурой модулей памяти
Энтузиаст запустил Half-Life на Nokia N95 с поддержкой клавиатуры и мыши в 30 fps
В Китае разработали гражданский двухместный экраноплан
Разогнанный Core Ultra 5 250K Plus в играх оказался быстрее Core i5-14600KF и Ryzen 7 9700X
Росстат перечислил отрасли с зарплатами выше ₽ 200 тысяч
Первый внедорожник Hongqi получил 4 электромотора мощностью 620 кВт и 3 блокировки дифференциалов
Появились первые скриншоты из хоррора Alien Isolation 2
Партнёры AMD ожидают запуска видеокарт на базе RDNA 5 не ранее 2027 года
Хакеры заразили троянами 700 репозиториев GitHub через автоматические скрипты установки
На рынок вышел новый автотопливозаправщик от КАМАЗа и «УралСпецТранса»
Исследователь удаленно взломал звуковую панель Creative Katana и перепрограммировал её в клавиатуру
В ЦАГИ придумали винт со складными лопастями для сверхзвуковых самолётов
Гравитация Земли и прогиб земной коры добавят 5 см к уровню моря у берегов Сибири к 2100 году
Анонсирована стратегия в реальном времени Stronghold 4
Половина работников в России получает меньше 66 000 рублей в месяц
Британские учёные испытали на людях вакцину, созданную при помощи ИИ

Популярные статьи

5 научно-фантастических сериалов 70-х, которые актуальны и по сей день: по версии Slashfilm
8 самых популярных видеокарт 2026 года по статистике сервиса Steam
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GamingPro (LHR) 8GB GDDR6
«Мумия»: Субъективный обзор очередного фильма ужасов
О последствиях использования искусственного интеллекта в Open Source
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter