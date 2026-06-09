Об этом сообщает издание The Information

Компания Google, входящая в состав Alphabet, разместила заказ у Intel на производство более трёх миллионов специализированных тензорных процессоров (TPU) в 2028 году. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: Reuters

URL изображенияTPU является альтернативным ИИ-чипам от NVIDIA решением, которое ориентировано в первую очередь на специализированных вычисления. Фактически речь идёт о кастомных ИИ-чипах, которые значительно дешевле ускорителей NVIDIA.

По данным издания, NVIDIA также хочет прибегнуть к использованию технологий Intel, чтобы производить собственные специализированные аналоги флагманским ИИ-ускорителям. Однако пока никакого соглашения между компаниями не было достигнута.

Информация The Information уже привела к рост цены на акции Intel на 9%. При этом интерес технологических компаний к технологиям Intel обусловлен не столько передовыми технологиями, сколько дефицитом производственных мощностей в цепочке поставок, которая принуждает к диверсификации. Для США такой сценарий, очевидно, положителен, ведь он способствует промышленному росту страны.