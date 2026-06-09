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Nacvark
Игроки Pokémon Go могли невольно помочь в разработке навигации для роботов и дронов
Ни для кого не секрет, что Niantic Spatial продаёт данные своей базы другим компаниям, но теперь, вероятно, она вовлечена в том числе в оборонную отрасль
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Миллионы пользователей Pokémon Go годами сканировали улицы, здания и городские объекты в ходе игрового процесса. Как сообщает Trouw, эти данные могли стать основой для высокоточной системы пространственной навигации, которую развивает компания Niantic Spatial.Источник изображения: ChatGPTКак отмечает издание, речь идёт почти о 30 млрд сканов, собранных игроками по всему миру. Сканирование PokéStop-объектов появилось в игре как добровольная функция: пользователи наводили камеру телефона на памятники, фасады и другие точки, получая за это внутриигровые награды. Позже эти изображения стали использоваться для обучения 3D-моделей, способных распознавать пространство и помогать машинам ориентироваться там, где GPS работает неточно, например, среди плотной городской застройки. 

Весной Niantic Spatial объявила о партнерстве с Coco Robotics, чьи небольшие доставочные роботы уже работают в городах США и Хельсинки. Отдельно Trouw пишет о связи технологии с Vantor, компанией, работающей в сфере пространственной разведки и решений для оборонных задач.

Vantor отрицает прямое использование данных Pokémon Go, однако не комментирует, обучались ли применяемые модели на этих сканах. В случае, если это подтвердится, миллионы игроков Pokémon Go стали не только стартером для коммерческой стратегии Niantic Spatial, но и потенциально были вовлечены в разработку навигации для военных дронов.

#pokemon go
Источник: trouw.nl
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