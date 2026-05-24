Nacvark
В США местные жители обнаружили загрязнение воды после строительства дата-центра
Пока точно непонятно, причастен ли к этому новый дата-центр, но косвенное объяснение имеется
После того, как одна из американских компаний завершила строительства центра обработки данных в округе Морган (штат Джорджия), местные жители заметили проблему в водоснабжении – вода стала мутной. Об этом сообщает издание Tom`s Hardware.Источник изображения: Gemini AIЧлен Палаты представителей от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес продемонстрировала образцы воды представителям Агентства по охране окружающей среды (EPA), подчеркнув, что вода стала такой сразу же после завершения строительства дата-центра.Теперь, как утверждает конгрессмен, жителям округа Морган приходится доставлять воду домой, чтобы готовить еду и мыться.

Она попросила их проконтролировать качество воды и влияние дата-центров на водоснабжение. Представители EPA пообещали провести расследование, уделив внимание этому вопросу.

Впрочем, нет реальной причинно-следственной связи, указывающей на пагубное влияние дата-центров на водоснабжение. Однако в этой ситуации есть зацепка: уровень грунтовых вод мог снизиться из-за чрезмерного потребления, а насосы в колодцах начали тянуть воду ближе ко дну. На дне есть ил и осадок, поэтому местные увидели грязную воду в своих стаканах.

Источник: tomshardware.com
