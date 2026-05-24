Nacvark
В Лондоне внедряют технологии распознавания лиц на улицах для поиска преступников
За 2 года система помогла арестовать 2,5 тысяч человек
Правоохранительные органы Лондона продолжают работать над внедрением технологий распознавания лиц, устанавливая камеры, которые сканируют лица людей на улице и сравнивают с базой подозреваемых, где числится примерно 17 тысяч человек. Когда система находит совпадение, информация передаётся полицейским, которые могут подойти к человеку и проверить его.Источник изображения: Reuters
URL изображенияКак сообщает Reuters, это позволяет властям быстрее находить людей, разыскиваемых за тяжкие преступления. С 2024 года система распознавания лиц привела к 2,5 тысячам арестов.

При этом правозащитники и активисты выступают против таких инноваций, подчёркивая, что полиция по сути превращает в подозреваемого каждого жителя столицы. Это, в свою очередь, косвенно нарушает право на личную жизнь и презумпцию невиновности. Критики обеспокоены, что в перспективе система может привести к массовому наблюдению.

Поводы для беспокойств действительно существуют, поскольку были случаи, когда полиция опознавала с помощью камер участников незаконных протестов. Один из таких инцидентов привёл к судебному иску, в котором судья вынес решение, одобряющее действия полиции.

#великобритания #лондон
Источник: reuters.com
