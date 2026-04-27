Он сконструирован в форме Белого дома

Первая леди США Мелания Трамп (Melania Trump) присутствовала на церемонии по открытию нового пчелиного улья на Южной лужайке Белого дома. Его конструкция была вручную сделана по образцу основного здания президентской резиденции.

В официальном заявлении Белого дома подчёркивают, что улей поможет существующим колониям пчёл опылять близлежащие огороды Белого дома сад для срезки цветов и растительность на Национальной аллее. Посетители Южной лужайки также смогут ознакомиться с процессом опыления и создания мёда на базе Белого дома. Источник изображения: Белый домВ настоящее время на территории Белого дома уже действует два улья. Ожидается, что расширение производства позволит выпускать примерно на 13,6 литров больше мёда. Это, в свою очередь, позволит чаще использовать его в нуждах Белого дома – приготовление кулинарных блюд, подарки официальным лицам, а также благотворительные пожертвования.

Производство мёда в Белом доме началось в 2009 году, когда нанятый плотник Чарли Брандт начал заниматься на территории своим хобби – пчеловодством. Для президентской резиденции этой стало традицией, поэтому производство продолжили расширять.