Предприятие запустит производство в 2028 году

Компания Eurenco (Франция) инвестирует 250 миллионов евро в проект Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) по строительству в городе Пёнки (Польша) завода по производству артиллерийского пороха. Сотрудничество предусматривает передачу технологий и производственных ноу-хау.

Современный завод в будущем сможет производить до 1,2 тысячи артиллерийского пороха в год, что позволит создавать 600 тысяч модульных метательных зарядов для боеприпасов. Учитывая, что один выстрел из артиллерии использует от 3 до 5 зарядов, такое количество обеспечит производство от 80 до 150 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм. Запуск производства запланирован в 2028 году, то есть через два года.

Новое предприятие будет работать для выполнения заказов как Вооружённых сил Польши, так и иностранных государств, входящих в НАТО. Стоит отметить, что это не первый пороховой завод в Польше. На территории страны сконцентрировано наибольшее производство артиллерийского пороха, который импортируется в том числе США. В 2024 году Eurenco уже сообщала о своих планах инвестировать 500 миллионов евро в строительство новых заводов по производству пороха в Польше.