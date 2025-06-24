Вчера премьер-министр Канады Марк Карни посетил саммит Европейского союза в Брюсселе, где было подписано соглашение о партнёрстве в области безопасности и обороны (SDP). Европейское сообщество стремится подписывать такие пакты с другими странами за пределами Европы, но в этом документе есть своя особенность - сотрудничество в оборонной промышленности.
Подписанный документ открывает Оттаве доступ к программе Security Action for Europe (SAFE), в рамках которой европейские страны получат льготные кредиты на перевооружение общей суммой 150 миллиардов евро. Нюанс в том, что выделяемые средства страны могут потратить только на то оружие, которое произведено странами Европейского союза или Украиной. Однако теперь список пополнит и Канада, чьи оборонные компании смогут продавать европейским странам своё оружие в рамках программы Европейского союза по перевооружения.
Помимо этого, партнёрство Оттавы и Брюсселя предусматривает следующие направления для сотрудничества:
- реагирование на гибридные угрозы
- урегулирование конфликтов;
- военная мобильность
Несмотря на это, именно сотрудничество в оборонной промышленности является наиболее важным в документе, ведь оно позволяет заручиться европейскими инвестициями, особенно на фоне отдаления от Соединённых Штатов Америки.