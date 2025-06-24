Однако многое зависит от Тегерана, поскольку Тель-Авив не станет игнорировать иранские удары

С 13 июня 2025 года Израиль нанёс многочисленные ракетные удары по территории Ирана, ликвидировав представителей военно-политического руководство страны, а также учёных-ядерщиков. Помимо этого, под израильские авиаудары попали ядерные, военные и энергетические объекты. Несколько дней назад к их обстрелам также присоединились Соединённые Штаты Америки.

Однако, как пишет издание Reuters со ссылкой на источник в лице израильских чиновников, в Тель-Авиве готовятся к завершению кампании против Ирана. По данным издания, израильское руководство работает над стратегией завершения, чтобы избежать продолжительного конфликта на истощение.

Источники издания утверждают, что Израиль близок к объявлению о достижении всех поставленных целей. При этом они не могут гарантировать, что ирано-израильский конфликт действительно будет урегулирован в ближайшее время, поскольку Израиль не станет игнорировать иранские удары, если такие продолжатся.

Стоит напомнить, что ключевой целью Израиля было недопущение появления у Ирана ядерного оружия, а также нарушение иранской ракетной программы. Пока сложно сказать, насколько Тегеран действительно приблизился к своей цели.