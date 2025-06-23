Вероятнее всего, речь идёт о таких группировках, как «Ансар Аллах», «Хезболла» и других

Военное командование и разведывательные службы Соединённых Штатов Америки обнаружили признаки того, что поддерживаемые Ираном формирования готовятся атаковать американские военные базы в Ираке и, возможно, в Сирии, чтобы ответить на удар по иранским территориям. Об этом сообщает издание The New York Times.

По всей видимости, речь идёт о группировках в Ливане и Йемене - «Хезболла» и «Ансар Аллах». Боеспособность первой после наземной операции Израиля остаётся под сомнением, в то время как йеменские хуситы имели опыт нанесения ударов по американским военным кораблям и беспилотникам, а их географическое расположение предоставляет защиту от сухопутных операций.

По данным издания, пока что поддерживаемые Ираном формирования воздерживаются от ударов, а власти Ирака прикладывают все усилия для того, чтобы отговорить группировки от нанесения ударов по американским военным базам.

После того, как Соединённые Штаты Америки нанесли удар трём ядерным объектам Ирана, «Ансар Аллах» заявили о готовности возобновить удары по американским военным кораблям. Американские власти предостерегли от попыток атаковать американские объекты, поскольку это чревато зеркальным ответом.