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Дания развёртывает в Балтийском море морские беспилотники Saildrone Voyager
Об этом сообщает Defense Industry Europe, ссылаясь на официальное заявление производителя

Министерство обороны Дании обеспечило развёртывание в Балтийском море четырёх надводных беспилотных аппарата (USV) Saildrone Voyager, которые в течение трёх месяцев будут отслеживать обстановку в акватории. Решение направлено на повышение осведомлённости Копенгагена о ситуации в регионе. Издание Defense Industry Europe акцентирует внимание на том, что это является первым оперативным развёртыванием десятиметровых надводных дронов Saildrone Voyager в Балтийском море.

Генеральный директор Saildrone Ричард Дженкинс подчёркивает, что Балтийское, Северное море и Арктика сталкиваются с беспрецедентными угрозами безопасности, в связи с чем его компания готова оказать помощь в защите критически важной подводной инфраструктуры, тем самым поспособствовав повышению безопасности в Европе.

Saildrone Voyager предназначен для длительных миссий. Его автономность поддерживают источники возобновляемой энергии (ветер и солнце), а также дополнительные дизельные и электрические двигатели. USV оснащён набором датчиков, включая радар, автоматическую идентификационную систему (AIS) и систему камер видеонаблюдения, способных распознавать и классифицировать морские объекты. Все данные передаются в режиме реального времени.

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#дания #балтийское море #saildrone
Источник: defence-industry.eu
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