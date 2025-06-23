Об этом сообщает Defense Industry Europe, ссылаясь на официальное заявление производителя

Министерство обороны Дании обеспечило развёртывание в Балтийском море четырёх надводных беспилотных аппарата (USV) Saildrone Voyager, которые в течение трёх месяцев будут отслеживать обстановку в акватории. Решение направлено на повышение осведомлённости Копенгагена о ситуации в регионе. Издание Defense Industry Europe акцентирует внимание на том, что это является первым оперативным развёртыванием десятиметровых надводных дронов Saildrone Voyager в Балтийском море.

Генеральный директор Saildrone Ричард Дженкинс подчёркивает, что Балтийское, Северное море и Арктика сталкиваются с беспрецедентными угрозами безопасности, в связи с чем его компания готова оказать помощь в защите критически важной подводной инфраструктуры, тем самым поспособствовав повышению безопасности в Европе.

Saildrone Voyager предназначен для длительных миссий. Его автономность поддерживают источники возобновляемой энергии (ветер и солнце), а также дополнительные дизельные и электрические двигатели. USV оснащён набором датчиков, включая радар, автоматическую идентификационную систему (AIS) и систему камер видеонаблюдения, способных распознавать и классифицировать морские объекты. Все данные передаются в режиме реального времени.