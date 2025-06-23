Связано это с рисками закрытия Ормузского пролива, через который проходит 20% международного экспорта нефти

Начало ирано-израильского конфликта спровоцировало значительный рост стоимости нефти, учитывая наличие у Ирана возможности для закрытия Ормузского пролива, через который проходит около 20% международного экспорта «чёрного золота». На момент написания материала стоимость фьючерса на баррель нефти европейской марки Brent составляет около 78 долларов, что возвращает нас в январь 2025 года, когда цена была на уровне около 80 долларов за баррель. При этом ещё в феврале нефть упала в цене до 60 долларов за баррель.

Даже такая отметка не является пиковой, ведь в случае закрытия Ормузского пролива стоимость нефти неизбежно вырастет. Прогнозируемая стоимость нефть варьируется от 100 до 160 долларов за баррель, а некоторые эксперты в области считают возможным рост даже до 300 долларов.

Энергетический аналитик MST Marquee в комментарии Bloomberg выразил мнение, что закрытие Ормузского пролива обернётся ростом цен на нефть до 100 долларов за баррель.

Парламент Ирана призывает правительство принять решение о закрытии пролива. Однако окончательное решение за Советом национальной безопасности и, соответственно, верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи. В Соединённых Штатах Америки предостерегли от закрытия Ормузского пролива, предупредив о последствиях.

Ранее издание The War Zone разбирало, почему Иран не закроет Ормузский пролив в случае обострения ирано-израильского конфликта. Такая ситуация навредит как доходам Тегерана от собственного экспорта нефти, так и союзному Китаю, поставляющему стране важные для оборонной промышленности товары двойного назначения. Несмотря на это, не стоит исключать такой сценарий.