Тяжесть последствий ощутит и сам Иран, а в первую очередь - его союзники, в том числе Китай .

После начала активной фазы ирано-израильского конфликта стоимость нефти значительно выросла, отменив тенденцию на снижение стоимости. Связано это с эскалацией ситуации в Персидском заливе, где также расположен Ормузский пролив, через который проходит почти четверть мирового потребления нефти. По оценкам министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна, закрытие пролива может привести к росту цен на нефть вплоть до 300 долларов за баррель, то есть речь идёт о пятикратном росте.

Издание The War Zone в своём материале разобрали возможность закрытия Ормузского пролива, напомнив, что депутат Меджлиса Эсмаил Косари говорил о рассмотрении данного. Несмотря на продолжающиеся израильские обстрелы, судоходство через достаточно узкий пролив также продолжается, вопреки отсутствию альтернативных маршрутов для экспортёров.

С технической и военной точки зрения у Ирана есть все возможности для эффективной блокады Ормузского пролива. Среди них:

патрулирование пролива военнослужащими на малых катерах, которые будут атаковать коммерческие судна в случае отказа выполнять приказы;

использование ударных и разведывательных беспилотников, что позволит отслеживать и пресекать нарушение блокады;

минирование акватории различными способами, начиная от сброса мин быстроходными катерами, заканчивая более тралением более тяжёлой морской техникой.

Возвращаясь к вопросу о возможном закрытии Ормузского пролива, достаточно вспомнить о последствиях, которые затронут Иран и его союзников. The War Zone приводят слова президента Transversal Consulting Эллен Уолд, которая в интервью CNBC объясняет, что Китай не допустит нарушения потока нефти из Персидского залива, поскольку Пекин, являющийся крупным импортёром нефти, не заинтересован в росте цен. В Тегеране также вряд ли с особым желанием встретят нарушение поставок нефти и природного газа, которые приносят Ирану жизненно важные доходы, особенно в условиях текущего конфликта. Впрочем, даже если иранские власти решат пойти на такой отчаянный шаг, власти Китая могут отговорить их, напомнив о не менее важных поставках китайских химикатов для производства ракетного топлива.

Американский эксперт в области энергетики Анас Альхаджи Energy Outlook Advisors также подчёркивает, что закрытие Ормузского пролива маловероятно, ведь в первую очередь Иран создаст проблемы именно себе.