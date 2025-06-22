Несмотря на это, угроза распространения радиоактивного загрязнения за пределами объекта отсутствует

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во второй раз нанесла удар по иранскому ядерному комплексу в Исхафане, нанеся ему сильные повреждения. Об этом сообщает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Международное ведомство напоминает, что в ходе первого израильского обстрела было повреждено четыре здания комплекса, среди которых: химическая лаборатория, завод по конверсии урана, завод по производству ядерного топлива и строящийся завод по переработке обогащённого металлического урана.

В этот раз ЦАХАЛ повредили уже шесть зданий комплекса в Исхафане: завод по производству природного и обеднённого металлического урана (на этапе строительства), завод по производству топливных стержней, лаборатория и хранилище ядерных материалов, лабораторное помещение, цех по работе с загрязнённым оборудованием и одно офисное здание.

Отмечается, что повреждённые объекты либо не содержали ядерных материалов, либо содержали небольшое количество низкообогащённого урана. Таким образом, радиоактивное загрязнение ограничилось разрушенными или повреждёнными помещениями, не распространившись за пределами комплекса.

Рафаэль Гросси подчеркнул, что хоть и нет никакого риска загрязнения за пределами комплекса, ядерные объекты не должны подвергаться обстрелам.