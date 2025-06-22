По его словам, речь идёт о БПЛА, ракетах и, возможно, артиллерии

Владимир Зеленский объявил о планах Украины уже этим летом подписать новые договорённости о начале экспорта военных технологий за границу. Его слова приводит местное издание «Интерфакс-Украина».

По его словам, будут открыты новые линии производстве в странах Европы и, возможно, за её пределами, в тех странах, которые финансируют производство украинских беспилотников и ракет. Зеленский объясняет, что такое решение позволит начать производство дронов, ракет и артиллерии как для иностранных союзников, так и для Украины.

Зеленский подчеркнул, что Киев уже имеет соответствующие договорённости. В первую очередь украинское оружие начнут производить в Дании, а также Норвегии, Германия, Канаде и, возможно, в Канаде. Есть соответствующий интерес у Литвы. Однако политик добавил, что Украина не будет вести военное сотрудничество с теми странами, которые симпатизируют России.

Информация о возможном снятии Киевом запрета на экспорт вооружений за границу появилась ещё в начале этого лета. Некоторые украинские компании были вынуждены перемещать своё производство в другие страны, столкнувшись с внутренним запретом на экспорт вооружений и невозможностью расширяться за счёт привлечения иностранного финансирования.