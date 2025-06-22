Стороны на протяжение нескольких месяцев пытаются согласовать условия для торгового соглашения

Некоторое время назад Дональд Трамп прекратил переговоры с Европейским союзом для поиска компромисса по торговому соглашению. После разговора с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен американский президент пересмотрел своё решение, предоставив Брюсселю время до июля, чтобы согласовать сделку.

Как сообщает издание Bloomberg, нынешнее торговое предложение Вашингтона не устраивает Брюссель. По данным издания, европейские чиновники сочли американское предложение несбалансированным, в том числе из-за односторонних американских тарифов, которые продолжат действовать на определённые категории европейских товаров. Американские чиновники хотят получить от Европейского союза квоты на экспорт рыбы и другие уступки, которые не предусматривают взаимности. При этом со своей стороны Европа должна прекратить подвергать пошлинам американскую продукцию.

Источники издания утверждают, что в сложившейся ситуации лучшим сценарием будет рамочное соглашение, которое позволит продолжить переговоры после июля. Однако в конечном итоге ситуация может перейти к усугублению торгового противостояния между странами.

Представитель Европейской комиссии отказался комментировать Bloomberg прогресс в торговых переговорах, подчеркнув, что Брюссель глубоко вовлечён в переговорный процесс, а взаимовыгодное решение - предпочтительный результат.