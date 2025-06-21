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Nacvark
Politico: В ЕС отказались от снижения потолка цен на российскую нефть
Решение обусловлено ростом цен на нефть, из-за чего потолок в $60 вновь обретает актуальность

На фоне падения стоимости нефти украинские власти начали призывать Запад снизить минимальный порог стоимости российского барреля, поскольку имеющееся ограничение в 60 долларов утратило актуальность. В Европейском союзе согласились выдвинуть такую инициативу, хотя, по данным иностранных средств массовой информации, она встретилась с сопротивлением со стороны Соединённых Штатов Америки.

Как узнало издание Politico от своих источников, в Брюсселе вовсе отказались понижать порог стоимости российского барреля, несмотря на ранние обещания сделать это без Вашингтона. Решение объясняется резким ростом цен на нефть из-за ирано-израильского конфликта. Учитывая рост цен на нефть до 70 - 75 долларов за баррель, установленный в 2022 году порог в 60 долларов вновь отвечает реальности.

Отмечается, что решение о снижении потолка цен было лишь отложено. В Европейском союзе могут вернуться к этой теме после того, как цены на нефть стабилизируются на меньшей отметке. По данным Politico, с этим тезисом во время обсуждений согласились все «Большой семёрки» (G7), включая членов Европейского союза, призывавших понизить потолок цен на нефть.

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#россия #евросоюз #российская нефть
Источник: politico.eu
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