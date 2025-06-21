Об этом изданию Defense News сообщили официальные представители компаний

Американская Anduril Rocket Motor Systems (Anduril) выбрана шведской компанией Saab в качестве нового производителя твёрдотопливных ракетных двигателей для проектирования и производства наземной бомбы малого диаметра (GLSDB). Об этом изданию Defense News рассказали официальные представители обеих компаний.

Saab является партнёром американской Boeing в производстве GLSDB, запускаемых реактивными системами залпового огня M142 HIMARS.

Вице-президент Saab Брэд Барнард объясняет, что новое соглашение о сотрудничестве расширит как присутствие шведской компании в США, так и её партнёров. Он подчеркнул, что в шведской компании заинтересованы наличием стратегических партнёров в штатах, которые позволят наращивать производственные мощности, особенно на фоне растущего спроса на боеприпасы для HIMARS.

В то же время вице-президент Anduril Нил Тергуд считает, что в бизнесе производства твёрдотопливных ракетных двигателей Соединённым Штатам Америки необходимо больше конкурирующих компаний. По этой причине американская компания входит на этот рынок, желая выйти на ежегодное производство 6 тысяч ракетных двигателей, для чего необходимы соответствующие инвестиции и импортёры вроде Saab.