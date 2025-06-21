Об этом сообщил глава департамента авиатехники компании Жан-Брис Дюмон

Французская компания Airbus рассматривает возможность увеличения производства самолётов-заправщиков A330 MRTT (производится с 2007 года, стоимость одной единицы - около 200 миллионов евро), учитывая высокий спрос на рынке и наличие потенциальных покупателей. Об этом сообщил глава департамента авиатехники компании Жан-Брис Дюмон в ходе 53-й выставки Парижского авиасалона.

По его словам, компания получает сигналы от клиентов относительно увеличения спроса и возможности получения новых операторов A330 MRTT. Дюмон подчёркивает, что когда говорит об «изучении сигналов» - речь на самом деле идёт о большем, чем просто изучении такой возможности без конкретных планов.

Жан-Брис Дюмон напомнил, что сейчас Airbus производит всего 4 - 5 самолётов-заправщиков в год. Учитывая высокий спрос, придётся значительно наращивать производственные мощности. По данным Европейского оборонного агентства, которые приводит портал Defense News, в Европе существует критическая нехватка возможностей дозаправки самолётов в воздухе.

Стоит отметить, что самолёты-заправщики также активно используются на Ближнем Востоке для дозаправки израильских истребителей. При этом израильская армия использует американские самолёты.