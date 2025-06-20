Их производство было завершено десять лет назад

Boeing рассматривают возможность возобновления производства военно-транспортных самолётов C-17 Globemaster III. Об этом сообщил вице-президент и генеральный директор по международным правительственным услугам компании Турбо Шегрен на полях 53-й выставки Парижского авиасалона.

Журналисты European Security & Defence поинтересовались у топ-менеджера, не планируют ли они разработать аналогичный C-17 самолёт, учитывая его былой успех из-за максимальной полезной нагрузки в 77,5 тонн, позволяющей транспортировать танки и другую тяжёлую технику. В ответ Шегрен подчеркнул, что самолёт действительно был успешным, поэтому Boeing реализуют совместно с Соединёнными Штатами Америки и другими операторами программу модернизации самолёта.

На вопрос о том, может ли быть возобновлено производство C-17, Турбо Шегрен допустил такую возможность. По его словам, сценарий был бы очень нестандартным, но, возможно, имеет место, поскольку об этом идут переговоры с одной страной. При этом топ-менеджер акцентирует внимание на том, что пока слишком рано об этом говорить, хотя в конечном итоге всё зависит от международного спроса.

Производство C-17 Globemaster III было остановлено в 2015 году. Последние произведённые десять самолётов позже были проданы Канаде, Австралии, Объединённым Арабским Эмиратам, Катару и Индии. Всего в эксплуатации сейчас находится 276 самолётов C-17.