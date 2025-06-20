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Nacvark
Defense One: США не смогли выйти на ежемесячное производство 100 тысяч артиллерийских снарядов
Однако, страна приближается к этому показателю

С 2022 года возникла особая необходимость для наращивания производства артиллерийских снарядов калибра 155-мм, которых, на тот момент, производили около 14 тысяч в месяц. Спустя три года американская армия смогла утроить показатель, выведя производство на уровень 40 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Несмотря на это, американский военно-промышленный комплекс, по всей видимости, не сможет выйти на производство 100 тысяч снарядов в месяц к октябрю 2025 год, как это предполагалось изначально.

Глава исполнительного офиса совместной программы вооружений и боеприпасов генерал-майор Джон Рейм в комментарии Defense One объясняет, что некоторые инвестиции Пентагона вступают в силу только сейчас, поэтому текущий показатель производства пока далёк от целевого.

Как отмечается в материале издания, ведомство уже инвестировало пять миллиардов долларов в наращивание производства, чтобы модернизовать существующие заводы и открыть новые. Американский генерал присутствовал на церемониях открытия и начала строительства таких предприятий.

Джон Рейм утверждает, что текущий уровень инвестиций в американский военно-промышленный комплекс является историческим, поскольку последний раз подобные усилия для наращивания производства прикладывали только во времена Второй мировой войны.

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#сша #артиллерийские снаряды
Источник: defenseone.com
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