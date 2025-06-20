Для этого средства могут перевести в другие фонды, что хоть и содержит риски, но увеличивает доходы

Европейский союз продолжает извлекать доходы от замороженных российских активов, большая часть которых находится на счету бельгийского депозитария Euroclear. Благодаря существующему механизму Брюссель может генерировать средства на оказание Украине военной помощи, но речь идёт о нескольких миллиардах евро ежегодно.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европейской комиссии обсуждают возможность перевода российских активов в более рискованные фонды. Новый механизм позволит привлекать больше средств от инвестирования, но риски возрастают пропорционально. Несмотря на это, данное решение позволит избежать обвинений в адрес Брюсселя о краже активов, в отличие от сценария с полной конфискацией.

Как утверждают источники издания, более рискованный инвестиционный фонд будет выплачивать более высокие проценты, генерируя больше прибыли. В итоге Брюссель сможет выделять больше средств для оказания помощи Украине, по-прежнему воздерживаясь от конфискации активов, против чего выступают в Германии, Италии и других странах европейского сообщества.

Politico напоминают, что в этом году Европейский союз выплатит Украине все средства в рамках существующих обязательств. Таким образом, актуальным остаётся вопрос, как теперь поддерживать Киев в следующем году.