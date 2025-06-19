Страна получила достаточно выгодное предложение, но в Боготе дали понять, что являются внештатным союзником североатлантического альянса, поэтому оружие должно быть западное

Военно-воздушные силы Колумбии отклонили возможность приобретения истребителей J-10CE, предложенных Китаем во время визита в Пекин президента страны Густаво Петро. Об этом сообщает испанский портал Infodefense.

Отмечается, что китайские власти предлагали Боготе поставить 24 самолёта с ракетами класс «воздух - воздух» по выгодной цене - 40 миллионов долларов за один самолёт. При этом у колумбийских властей была возможность договориться о выгодных условиях оплаты, а производственные мощности компании-производителя позволяли обеспечить доставку техники в кратчайшие сроки, в отличие от тех же Соединённых Штатов Америки.

Несмотря на это, ВВС Колумбии отклонили предложение, обосновав тем, что являются крупным стратегическим партнёром НАТО за пределами оборонного блока. Таким образом, на вооружении страны должна быть техника, соответствующая доктринам североатлантического альянса.

Infodefense акцентируют внимание на том, что в Пекине были готовы компенсировать Колумбии средства, потраченные на J-10C, за счёт инвестиций в их общественную, дорожную и портовую инфраструктуру. Такая возможность заинтересовала колумбийское правительство, но военные дали чёткий ответ «нет», отдав предпочтение шведскому истребителю Gripen JAS-39E/F.

Стоит отметить, что Соединённые Штаты Америки неоднозначно восприняли бы партнёрство Пекина и Боготы. Особенно в контексте инвестиций в инфраструктуру, ведь именно из-за них Вашингтон начал выдвигать претензии Панаме, которая впоследствии отказалась от сотрудничества с Китаем.