Их обвинили в демонстрации наступательного вооружения, что противоречит оговорённым рамкам выставки

Несколько дней назад на аэродроме Ле Бурже под Парижем открылась 53-я выставка Парижского авиасалона, в рамках которой было представлено более 2,4 тысяч техники из аэрокосмической и оборонной промышленности. Свои стенды получили такие компании, как Airbus, Boeing и другие, включая ведущие израильские компании Israel Aerospace Industries, Rafael, Uvision, Elbit Systems и Aeronautics.

Однако, как сообщает издание The Defense Post, доступ к израильским стендам был перегорожен чёрной стеной. Связано это с тем, что израильские компании демонстрировали наступательное вооружение, в том числе применявшееся для ударов по сектору Газу, что нарушает оговорённые рамки выставки. Речь идёт об авиационных бомбах, беспилотниках и другом вооружении.

Власти Израиля не оценили такой поступок, обвинив Париж в «сегрегации израильских компаний». Министерство обороны страны назвало решение возмутительным, подчеркнув, что организаторы выставки руководствовались политическими соображениями: не хотели представлять израильское оружие, которое конкурирует с европейским.

Впрочем, три других стенда израильских компаний всё же были представлены на выставке, а доступ к ним не был перегорожен.