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Nacvark
По итогам саммита G7 Украина получит новую военную помощь, но совместного заявления не будет
США отказались подписывать заявление, в котором осуждают действия России

Позавчера в Канаде стартовал саммит «Большой семёрки» (G7), на который приехал американский президент Дональд Трамп. Политик не пробыл на саммите и дня, поскольку был вынужден покинуть мероприятие из-за необходимости возвращения в ситуационный центр. В Киеве рассчитывали заручиться новой поддержкой на саммите G7, а также обсудить с Соединёнными Штатами Америки крупное приобретение оружия.

По итогам саммита Украина получит новую военную помощь, но страны сообщества не смогли согласовать совместное заявление. Об этом сообщает издание Reuters, приводя заявление премьер-министра Канады Марка Карни, чья страна организовала саммит.

Правительство Канады согласилось выделить Украине полтора миллиарда долларов на оказание военной помощи. Помимо этого, в Оттаве усилят санкции против России. Однако канадские власти не смогли добиться принятия совместного заявления, поскольку Соединённые Штаты Америки с сопротивлением встретили коммюнике, в котором осуждаются действия России.

Стоит напомнить, что уже 24 - 25 июня в Гааге пройдёт саммит НАТО, на который Дональд Трамп также планировал приехать. Традиционно страны-участники североатлантического альянса подписывают заявление, в котором выражают поддержку Украине и осуждают действия России. Не исключено, что в этом году трёхлетняя традиция может быть нарушена.

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#россия #украина #сша #канада #большая семёрка
Источник: reuters.com
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