Европейские подрядчики спорят о том, как распределить долю в программе

Пока в Соединённых Штатах Америки сообщают об успехах в разработке истребителя шестого поколения F-47, две европейские программы по разработке самолётов аналогично поколения Global Combat Air Programme (GCAP) и Future Combat Air System (FCAS) переносят сроки и не демонстрируют особых успехов. В этот раз, как пишет издание Defence One, между подрядчиками программы FCAS (Dassault, Airbus и Indra Sistemas) возникли разногласия при распределении работы.

Как объясняет глава подразделения авиационной техники Airbus Жан-Брис Дюмон, компании спорят по поводу того, как разделить работу в программе, что осложняет общий прогресс и усилия по разработке нового истребителя шестого поколения. Отмечается, что представляющая Францию компания Dassault является фактическим лидером в программе, но Airbus, представляющая сразу Германию и Испанию (обладают ⅔ голосов), претендует на большую долю при принятии решения.

Дюмон подчеркнул, что в Airbus не оспаривают лидерство Dassault. Однако его компания, как представитель сразу двух стран, должна иметь соответствующую неоспариваемую долю в программе. В то же время генеральный директор Dassault Эрик Траппье уверен в том, что именно Франция должна возглавить программу. Траппье не исключает выход из программы, поскольку равноправное распределений доли в программе грозит медленным прогрессом.

Жан-Брис Дюмон настаивает на необходимости объединения Airbus и Dassault в программе разработке, ведь после завершения программы настанет сложный период, когда компании начнут защищать свою интеллектуальную собственность и распределять доли. По его мнению, именно это является источником напряжённости в программе FCAS.

Defence One напоминают о планах Европы завершить работу над первым европейским истребителем шестого поколения GCAP в 2035 году. В то же время FCAS увидит свет только в 2045 году или даже позже.