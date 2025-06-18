По данным издания, в Иране подготовились к нанесению удара по военным базам США

В последние усиливается неопределённость относительно возможного участия Соединённых Штатов Америки в обстрелах Ирана. В Вашингтоне хоть и говорят о нежелании вмешиваться в конфликт, но фиксируется передислокация американских самолётов-заправщиков и военных кораблей на Ближний Восток.

Иран подготовил ракетное вооружение и другое оборудование для ударов по американским военным базам в случае присоединения Соединённых Штатов Америки к военной операции Израиля. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, в Тегеране готовы в любой момент нанести удар по американским военным базам в Ираке, а также других странах региона. Не исключается, что страна также может приступить к минированию Ормузского пролива, чтобы не допустить свободного перемещение американского флота в Персидском заливе, где уже находятся авианосцы, фрегаты и эсминцы, являющиеся носителями баллистических ракет BGM-109 Tomahawk.

Впрочем, в Соединённых Штатах Америки были готовы к такому сценарию, поэтому американские военные были приведены в состоянии повышенной боевой готовности. Им также разрешили покидать места прохождения военной службы, чтобы подразделения не концентрировали личный состав на военных объектах.