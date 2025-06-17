Американский беспилотник неоднократно фиксировался в акватории Чёрного моря

На сайте шведской компании Saab, известной своими самолётами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), объявили о стратегическом сотрудничестве с американской компанией General Atomics Aeronautical Systems, являющейся разработчиком модульного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper.

Сообщается, что компании планируют объединить усилии для интеграции датчиков ДРЛО в новую платформу - беспилотник MQ-9B. Такое решение позволит дрону обеспечивать непрерывный мониторинг определённых зон и информировать о ситуации в регионе. Менеджер бизнес-направления Saab Surveillance уверен в том, что сочетание опыта обеих компаний позволит предоставить клиентам (одним из клиентов является Пентагон) ещё одну передовую возможность.

Saab подчёркивают, что новая разработка будет совместима со всеми видами MQ-9B, включая SkyGuardian, SeaGuardian, Protector и STOL (беспилотник с укороченным взлётом и посадкой). Помимо прочего, наличие датчиков ДРЛО на американском беспилотнике позволит увеличить разведывательные возможности кораблей, вооружённых MQ-9.