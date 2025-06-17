Он подчеркнул, что поддержал бы участие Пекина во встречах, если бы подняли такое решение

Вчера Дональд Трамп начал участие в саммите «Большой семёрке» (G7), где традиционно сделал множество заявлений в разговоре с журналистами. Одно из таких - формат G8, от которого на Западе отказались в 2014 году, исключив Россию из сообщества.

По его словам (цитата Associated Press), он бы предпочёл, чтобы сообщество оставалось G7 или, возможно, даже G9, то есть с участием Китая. Трамп подчеркнул, что не выступает против присоединения Пекина к встречам сообщества, ведь мировые лидеры должны иметь площадку для общения.

Относительно формата G8, американский президент назвал исключение России ошибочным. Как он считает, именно из-за этого российский президент Владимир Путин не желает общаться с европейскими лидерами. Впрочем, говоря о возвращении «Большой восьмёрки», Дональд Трамп не поддерживает такой сценарий, ведь с того времени прошло уже достаточно времени. Однако он уверен в том, что российско-украинский конфликт можно было бы предотвратить, если Москва участвовала в G8.

Ранее в Кремле уже говорили о том, что больше не заинтересованы в возвращении в G8, учитывая отсутствие в сообществе мировых лидеров по экономическому росту.