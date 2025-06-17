С 2010 года страна принимала участие в разработке южнокорейского самолёта KF-21, но регулярно пропускала взносы в программу, а после заказа турецкого истребителя вовсе пересмотрела соглашение

Не так давно стало известно о согласовании правительствами Турции и Индонезии поставок 48 турецких истребителей KAAN индонезийским военно-воздушным силам. В рамках сделки, которую оценивают в 10 миллиардов долларов, Джакарта получит турецкие технологии и сами истребители в течение следующих десяти лет. Примечательным является то, что Индонезия осуществила закупку несмотря на участие в программе по разработке южнокорейского истребителя KF-21, запущенной ещё в 2010 году.

Управление программы оборонных закупок Южной Кореи, чьё заявление приводит портал Breaking Defense, сообщило о подписании Сеулом и Джакартой пересмотренного соглашения об участии Индонезии в программе разработки KF-21. Такое решение было принято всего через несколько дней после заказа турецких истребителей. Южнокорейское ведомство добавило, что индонезийское правительство работает над выплатой оставшейся доли в рамках участия в программе KF-21.

Не уточняется, какие именно положения в соглашении были пересмотрены, но, как пишет Breaking Defense, в Индонезии сократили свой долю в разработке южнокорейского истребителя до 600 миллиардов вон, то есть около 400 миллионов долларов. Изначально Джакарта брала на себя обязательства покрыть 20% процентов стоимости программы разработки, внеся 1,7 триллионов вон (около 1,1 миллиарда долларов).

В Сеуле уточнили, что сотрудничество между странами может быть восстановлено на прежнем уровне, если Джакарта решит увеличить взносы в программу.