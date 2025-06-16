Ключевой целью Тель-Авива является завод по обогащению урана Фордо, расположенных в горах с комплексом на глубине сто метров

С пятницы Израиль наносит удары по военным, ядерным и энергетическим объектам Ирана. Один из таких объектов - завод по обогащению урана Фордо, расположенный на глубине около 100 метров. Несмотря на предпринятые попытки атаковать ядерный объект, в МАГАТЭ подтверждают отсутствие каких-либо повреждений угрожающих его работе.

Издание The Telegraph пишет, что именно данный объект является ключевой целью израильской операции. Дело в том, что именно здесь обогащают уран до 60%. Как уже говорил посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер, вся запланированная операция против Ирана и его ядерной программы должна завершиться ликвидацией Фордо. Впрочем, пока объект остаётся невредимым.

Сам комплекс расположен в горах, а его ключевые помещения, как уже упоминалось выше, находятся глубоко под землёй. Помимо этого, вокруг объекта сосредоточена противовоздушная оборона. Аналитики The Telegraph описывают Фордо как «горную крепость», олицетворяющую всю ядерную программу Ирана. Американский дипломат Бретт Макгерк, координировавший ближневосточную политику в администрациях Барака Обамы, Джо Байдена и Дональда Трампа, объясняет, что без уничтожения данного объекта израильская операция не имеет смысла, ведь тогда Израилю не удастся остановить обогащение урана.

The Telegraph акцентируют внимание на том, что у Израиля, по всей видимости, нет оружия, которое может нанести серьёзный ущерб Фордо. Для его поражения необходимы противобункерные бомбы и стратегические бомбардировщики, имеющиеся в наличии у Соединённых Штатов Америки, которые пока не намерены вмешиваться в ситуацию. Имеющиеся у Израиля авиационные бомбы американского производства, применявшиеся в секторе Газа и Ливане, попросту не достают до подземных помещений ФордоЕдинственной авиабомбой, которая способна нанести проникающий ударь вглубь ядерного объекта, является GBU-57A/B: при весе 14 тонн боеголовка 2,4 тонны пробивает до 61 метра бетона.

Сложившаяся ситуация указывает на невозможность поражения обогатительных мощностей Фордо, если Израиль не имеет более технологических решений. Учитывая это, в дальнейшем ситуация может развиваться только двумя путями - либо возобновление переговоров по ядерной сделке на более сговорчивых позициях Ирана, либо вмешательство Соединённых Штатов Америки и ликвидация Фордо ударом стелс-бомбардировщика B2 Spirit.