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Nacvark
Макрон предлагает странам НАТО провести военные учения в Арктике
Такое заявление прозвучало вместе с критикой амбиций США в отношении Гренландии

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Гренландию, выступив в Нууке с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, на фоне особого внимания Соединённых Штатов Америки к региону.

Французский президент подчеркнул, что во Франции и странах Европейского союза убеждены в невозможности продажи или передачи Гренландии кому-либо. Несмотря на это, Макрон называет остров объектом «хищнических амбиций», учитывая ранние заявления Дональда Трампа о возможности перехода Гренландии под контроль Соединённых Штатов Америки. По его мнению, аннексия острова со стороны Вашингтона стала бы «безумным сценарием».

Эмманюэль Макрон предлагает странам Балтии, Северной Европы и Канаде провести совместные учения в арктическом регионе. Он также не исключает участие Соединённых Штатов Америки. Французский президент также намерен поднять вопрос Гренландии на предстоящих встречах сообщества «Большой семёрки» (G7) в Канаде. Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп указывал на необходимость перехода Гренландии под контроль Соединённых Штатов Америки.

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#нато #франция #арктика #гренландия
Источник: bloomberg.com
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