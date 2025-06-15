Власти оценивают ущерб дорожному покрытию из-за проезда тяжёлых танков

Сегодня в Соединённых Штатах Америки прошёл парад в честь 250-летия американской армии. Мероприятие совпадает с 79-м Днём рождением американского Дональда Трампа, который впервые в истории страны инициировал проведение армейского шествия таких масштабов в Вашингтоне на проспекте Конституции.

В рамках данного мероприятия на улицах города промаршировали солдаты, переодевшиеся в военную форму времён Первой и Второй мировых войн. Дональд Трамп и другие высокопоставленные чиновники наблюдали за шествием.

По итогам парада в честь 250-летия американской армии Дональд Трамп лично примет присягу у 250 военнослужащих, поступивших на военную службу.

Обозреватели издания BBC освещают события в Вашингтоне, подчёркивая, что парад Трампа хоть и является чествованием армии, но имеет атмосферу его предвыборных митингов: на каждую армейскую фуражку приходится кепка MAGA. Помимо прочего, предприимчивые американцы делают успешный бизнес, продавая как памятные предметы тематики прошлого века, так и атрибутику самого президента.

Власти уже оценивают стоимость ремонта дорог. BBC напоминают, что именно возможный ущерб дорожному покрытию стал одной из причин отмены запланированного Дональдом Трампом парада в 2018 году. Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер уже говорила, что обеспокоена тем, что танки сделают городские улицы непригодными для использования. Впрочем, армия уже заложила в оборонный бюджет 16 миллионов долларов на возмещение ущерба от повреждения дорожного покрытия из-за проезда тяжёлых танков. Для минимизации ущерба военные установили металлические бортики на местах поворота, чтобы танки нечаянно не выехали на тротуар, а сама техника оборудована резиновыми накладками на гусеницы.