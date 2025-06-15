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Nacvark
В США провели военный парад в честь 250-летия армии
Власти оценивают ущерб дорожному покрытию из-за проезда тяжёлых танков

Сегодня в Соединённых Штатах Америки прошёл парад в честь 250-летия американской армии. Мероприятие совпадает с 79-м Днём рождением американского Дональда Трампа, который впервые в истории страны инициировал проведение армейского шествия таких масштабов в Вашингтоне на проспекте Конституции.

В рамках данного мероприятия на улицах города промаршировали солдаты, переодевшиеся в военную форму времён Первой и Второй мировых войн. Дональд Трамп и другие высокопоставленные чиновники наблюдали за шествием.

По итогам парада в честь 250-летия американской армии Дональд Трамп лично примет присягу у 250 военнослужащих, поступивших на военную службу.

Обозреватели издания BBC освещают события в Вашингтоне, подчёркивая, что парад Трампа хоть и является чествованием армии, но имеет атмосферу его предвыборных митингов: на каждую армейскую фуражку приходится кепка MAGA. Помимо прочего, предприимчивые американцы делают успешный бизнес, продавая как памятные предметы тематики прошлого века, так и атрибутику самого президента.

Власти уже оценивают стоимость ремонта дорог. BBC напоминают, что именно возможный ущерб дорожному покрытию стал одной из причин отмены запланированного Дональдом Трампом парада в 2018 году. Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер уже говорила, что обеспокоена тем, что танки сделают городские улицы непригодными для использования. Впрочем, армия уже заложила в оборонный бюджет 16 миллионов долларов на возмещение ущерба от повреждения дорожного покрытия из-за проезда тяжёлых танков. Для минимизации ущерба военные установили металлические бортики на местах поворота, чтобы танки нечаянно не выехали на тротуар, а сама техника оборудована резиновыми накладками на гусеницы.

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#сша #дональд трамп #вашингтон
Источник: bbc.com
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ФельдшеR
06:54
Протесты против двойных стандартов и диктатуры там тоже проходят. Протесты против протестов тоже - короче цирк. Только протестов по разграблению ресурсов недоразвитых стран типа 404 там нет. Деньги...
В США провели военный парад в честь 250-летия армии
Сергей Анатолич
06:45
Ну это естественно. Нахрен F35 закупать если их в Иране из простого пво сбивают. Надо чо то новое раскручивать.🤣
AMD готовит 8-ядерный Ryzen 7 9700F без встроенной графики
ФельдшеR
06:42
Зато теперь есть на кого свалить плохие дороги в Вашингтоне. Судя по фото они там и до парада убитые. Видимо мэр переживает за здоровье и безопасность американских зольдат?!)
В США провели военный парад в честь 250-летия армии
Сергей Анатолич
06:42
Нет авиации? А чо все F16 и F35 на металлолом здали что ли?🤣
BI: У Израиля нет авиации и дальнобойных бомб, способных поразить ядерные объекты Ирана
Cowboy Huggies
06:41
3060 древняя? Ну вы батенька зажрались.
Nvidia может использовать в GeForce RTX 5050 более дешёвую память GDDR6
Сергей Анатолич
06:40
Понятное дело, по мирным и безоружным то стрелять завсегда проще.
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Сергей Анатолич
06:36
Да что ж такое, с Ираном воевать не хотят, с Россией тоже боятся без поддержки сша. Как вы вообще кого то победить хотите...без сша, клоуны?
Великобритания перебрасывает самолёты на Ближний Восток для защиты своих военных баз
Nacvark
06:22
нет там двойных стандартов, в день парады проходили массовые протесты против президента страны. противники трампа считают, что парад не следовало проводить. сторонники трампа говорят, что мы приехали ...
В США провели военный парад в честь 250-летия армии
Сергей Анатолич
06:13
Ё прст! А как же это, что типа "военные парады проводят только диктаторы пытающиеся запугать свой народ и весь мир военной силой"? Чо, Трамп - диктатор?!! Или это опять двойные стандарты?
В США провели военный парад в честь 250-летия армии
Михаил Авраменко
05:47
Окраина недавно стала официальным банкротом со статусом "дефолт", т.е полностью дотационной по терминологии укронацистов. Утиль, одним словом. Можно переключаться на более денежный Пейсраиль, что Трус...
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