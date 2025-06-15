Соответствующее сообщение с инструкциями было опубликовано в социальных сетях.

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки в своём аккаунте социальной сети X разместил пост, в котором призвал американских граждан немедленно покинуть страну, если они там находятся. При этом подчёркивается, что из-за отсутствия возможности эвакуироваться американцам следует быть готовыми укрыться в безопасном месте на длительное время.

Американское внешнеполитическое ведомство подчёркивает, что не имеет дипломатических и консульских объектов на территории Ирана, но американцы могут обратиться за помощью в посольство Швейцарии.

Отмечается, что воздушное пространство Ирана по-прежнему остаётся закрытым. Американцам предлагают возможность эвакуации тремя сухопутными коридорами - через Азербайджан, Армению и Турцию, если пересечение границы не будет ограничено Тегераном. При этом в Государственном департаменте акцентируют внимание на том, что Вашингтон не гарантирует безопасность своих граждан в случае эвакуации через данные коридоры. Ведомство призывает американцев покинуть страну только тогда, когда они сочтут ситуацию безопасной для этого решения.

На текущий момент Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.