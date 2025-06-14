По данным издания, всего передислоцировано два эсминца

После того, как Иран провёл ответный обстрел израильских территорий, Соединённые Штаты Америки начали перебрасывать на Ближний Восток дополнительные ресурсы военно-морских сил. Об этом сообщает издание Associated Press, ссылаясь на собственные источники в лице официальных лиц Вашингтона.

Отмечается, что передислокация флота является реакцией на удары по израильским территориям и направлена на подготовку к возможным обстрелам. В рамках переброски сил ВМС США направили эсминец USS Thomas Hudner в сторону Восточного Средиземноморья. К берегам Израиля также был направлен второй эсминец, ожидающийся дальнейших указаний Белого дома.

По данным издания, американский президент Дональд Трамп обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с высокопоставленными чиновниками Совета национальной безопасности.

Соединённые Штаты Америки традиционно продолжают содействовать Израилю в отражении ответных иранских ударов. При этом, как пишут иностранные средства массовой информации, Великобритания, обычно оказывавшая Израилю в защите воздушного пространства, не намерена в этот раз обеспечивать защиту израильского неба.